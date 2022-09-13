



Цены на мебель без НДС и моментальная доставка: Рош ха-Шана в Rest & Relax!

С 4.09 до 30.09.2022 во всех магазинах Rest & Relax специальная акция “Сентябрь без МААМ”: на выбранные товары скидка 17% от фиксированной стоимости. Все модели, участвующие в распродаже, есть в наличии и могут быть доставлены к вам на дом незамедлительно!



Мебель подстраивается под вас, а не вы под нее



В Rest &; Relax главная ценность - семья. Мы понимаем, что мебель - это важно, но гораздо важнее то, что рядом/с/на ней происходит. Мы заботимся о том,

чтобы не вы служили мебели, а она – вам!



Например, в конце сентября, когда мы всей семьей соберемся за праздничной трапезой в честь Рош ха-Шана, можно будет смело подвинуть стол к дивану и не волноваться, что что-то испачкает обивку. Пусть роняют и пачкают, потому что обивка нашего дивана SISTO моющаяся.







Стильный современный диван Sisto с комфортными, регулируемыми подголовниками наверняка станет любимым местом отдыха для ваших домочадцев. Сейчас диван SISTO вы сможете приобрести всего за 6 750 шек. вместо прежних (фиксированных) 7 900 шек.



Ещё одна модель диван-кровать, которую очень любят наши покупатели - SIRO.







Основное его преимущество - компактность. Он плотно прижимается к стене, что очень экономит место в салоне. А отсутствие подлокотников делает его

еще и вместительным. Более того, в раскладном виде его спальная поверхность достигает размера двуспальной кровати (200 х 157).



Бестселлер SIRO участвует в акции, а значит весь сентябрь его можно будет приобрести всего за 3 600 шек. вместо прежних (фиксированных) 4 200 шек.



А если в вашей семье не принято двигать стол к дивану, чтобы места хватило всем многочисленным родственникам и друзьям, и предпочитаете вы праздник

в небольшой компании, но стильной атмосфере, обратите внимание на ​​комплекты стульев H-441 и MONTE.







Стульями, правда, их сложно назвать - эти небольшие, элегантные, очень мягкие, уютные, но при этом еще и уточнено стильные стулья с обивкой покорили сердца наших покупателей.



Приходите в наши магазины, вы тоже влюбитесь с первого присаживания - гарантируем. Тем более, что стулья H-441 весь сентябрь продаются по цене 360 шек. (вместо прежних фиксированных 420 шек), а MONTE - 685 шек. (вместо прежних фиксированных 800 шек).



К слову о гостях

Обратите внимание на модель VAPIANO - это угловой раскладной диван со встроенной кроватью и ящиком для белья. Он легко решает проблему дополнительного спального места - наверняка у вас дома на праздники соберется много гостей, которым совсем не обязательно возвращаться по темноте домой - пусть отдохнут на новом диване!







С нашей праздничной скидкой VAPIANO обойдется вам всего за 6 750 шек вместо прежних фиксированных 7 900 шек.



На случай гостей замечательным решением будет еще один наш хит-продаж - угловой ортопедический диван с кроватью GOLF . Почему его любят покупатели? Потому что он идеально сочетает в себе и стильный дизайн, и незаменимую функциональность: ортопедические наполнители, моющаяся обивка, высокие металлические ножки, съемные подушки.







В честь праздников стоимость дивана GOLF составит 5 900 шек. вместо прежних фиксированных 6 900 шек.



Для тех, кто отдает предпочтение нестандартным решениям, отвечающим индивидуальным запросам и пожеланиям – модулярная система LENO, включающая не только разнообразие модулей, но и расцветок. Техническое оснащение, реклайнеры, качество, моющаяся ткань.







Система LENO в сентябре обойдется в 10 210 шек. вместо прежних фиксированных 11 950 шек.



Почему в Rest & Relax?

Оптимальное использование пространства, удобство и красота – вот основные требования к услаждающим взгляд современным интерьерам. Компания Rest & Relax знает, как организовать пространство квартиры наилучшим образом – так, чтобы мебель не загромождала, а украшала и приносила владельцам

максимальный комфорт. Мы уже много лет поставляем для наших покупателей современную и стильную мягкую и корпусную мебель высокого качества из

последних коллекций ведущих европейских производителей.



В преддверии Рош ха-Шана мы объявляем акцию “Сентябрь без НДС”!

Все указанные модели участвуют в акции и есть в наличии, а значит могут быть доставлены к вам на дом незамедлительно!



Ждем вас:

- Петах-Тиква, ул. а-Рав Пинто, 21 (угол ул. Бен Цион Галис, 9 – промзона

Сгула) – ОТКРЫТО ТАКЖЕ В СУББОТУ с 10:00 до 22:00.

- Ришон ле-Цион, ул. Моше Леви, 11 (здание UMI).

Телефон *5179



Наш сайт: https://rest-relax.co.il/

Facebook: https://www.facebook.com/rest.and.relax.furniture.israel/



* Скидки действительны до 30 сентября 2022 года или до конца запаса во всех филиалах Rest & Relax.

* На правах рекламы