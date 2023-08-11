



Центральную улицу Тель-Авива перекроют на 4 года - бизнес бьет тревогу

Владельцы бизнеса на центральной улице Алленби в Тель-Авиве встревожены перекрытием части улицы на четыре года из-за строительных работ по прокладке Фиолетовой линии скоростного трамвая.



Участок улицы будет закрыт для автомобилей в рамках строительства масштабного транспортного проекта с целью уменьшения заторов в городе и его окрестностях.



На оживленной улице Алленби расположены множество магазинов, в том числе рынок "Кармель", главный торговый район под открытым небом.



Строительство трамвайной линии на Алленби началось в прошлом году, участки дороги закрываются поэтапно. На последнем этапе будет закрыт участок между рынком Кармель и улицей Монтефиоре, к северу от бульвара Ротшильда, на территории с магазинами, барами и ресторанами, которая активно используется пешеходами.



Несмотря на обещание, что скоростной трамвай в конечном итоге улучшит движение в городе, владельцы магазинов на улице выразили опасение, что четырехлетний строительный проект угрожает источнику их средств к существованию.



"Это смертельный удар для бизнеса. С того момента, как перекроют подъезд общественного транспорта, люди не будут приезжать. Я думаю, что 90% предприятий здесь закроются", — сказал новостному сайту Ynet Ошри Цараф, работник магазина одежды.



"Никто не приезжает сюда на личном автомобиле, они приезжают только на автобусе или другом общественном транспорте", — сказал Цараф, добавив, что бизнес резко упал в прошлом году, поскольку часть маршрутов общественного транспорта пустили в объезд места строительных работ. Помимо автобусов, по дороге курсируют маршрутные такси, в том числе в Шаббат и поздно ночью.



Помимо строительства трамвайной линии, также ведутся работы по прокладке обновлению канализационной инфраструктуры и линий электро- и водоснабжения.



После завершения проекта улица Алленби будет закрыта для частного транспорта. Помимо скоростного трамвая движение по ней будет разрешено только пешеходам и велосипедистам.



