



Центр для жертв сексуального насилия закроют из-за прекращения финансирования

Центр "Бейт Амитай" ассоциации "Элам", который служит местом для лечения и поддержки молодых женщин в возрасте до 26 лет, подвергшихся сексуальному насилию, закроется в начале марта спустя 17 лет работы.



Причиной закрытия является тот факт, что финансирование заведения полностью ложится на плечи "Элам". До начала 2022 года Минсоцразвития участвовало в финансировании частично, но затем помощь была прекращена. Содержание центра обходится примерно в 700 000 шекелей в год, и к 2023 году было принято решение свернуть программу, поскольку "Элам" не может финансировать проект самостоятельно.



Ассоциация "Элам" заявила: "Пандемия наложила отпечаток на всю экономику, не только в бизнесе, но и в социальном секторе. "Элам" сталкивается с бюджетной сложностью, которая требует вернуться к выполнимым бюджетным рамкам. "Бейт Амитай", который был создан 17 лет назад и работает по уникальной модели, которую ассоциация разработала сама, страдает от бюджетной нестабильности и больше не получает постоянную государственную поддержку, необходимую для ее работы. и поэтому скоро закроется. Мы прилагаем все усилия для поиска альтернативных решений. Минсоцразвития реализует множество программ для лечения сексуальных травм, но, к сожалению отказалось от поддержки нашей уникальной программы на данном этапе даже после многих запросов ассоциации".



Министерство заявило, что "Бейт Амитай" не находится в его ведении, однако в ведомстве собираются предложить подопечным центра альтернативное решение.



"Бейт Амитай" — это частное учреждение для молодых женщин, которым управляет ассоциация "Элам" и которое не находится в ведении министерства. В то же время Тель-Авивский округ министерства намеревается связаться с молодыми женщинами и предложить им альтернативное индивидуальное или групповое решение в одной из программ, которые министерство осуществляет в районе, чтобы позволить им продолжать получать поддержку и безопасное пространство, в которых они нуждаются. Министерство управляет десятками различных структур по всей стране, которые предназначены для девочек и молодых женщин, ставших жертвами сексуального насилия, и является центральным адресом для всех, кто нуждается в помощи на этом фоне. Мы призываем всех пострадавших, нуждающихся в помощи, обращаться к нам по телефону горячей линии 118 в любое время суток", - говорится в заялении Минсоцразвития.