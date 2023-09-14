Новости » Life Style
Цена счастья: годовой доход, необходимый, чтобы быть довольным в разных странах
14.09.2023 13:17 Наталья Богинская

Цена счастья: годовой доход, необходимый, чтобы быть довольным в разных странах

Исследователи выявили оптимальную сумму денег, которая нужна гражданам в 173 странах в год, чтобы быть счастливыми. Согласно исследованию, любая сумма выше “не влияет на счастье человека”.

Как рассчитывались суммы

Сначала исследователи обратились к исследованию Университета Пердью, в котором анализировалась взаимосвязь между счастьем и доходом, чтобы определить цену счастья в каждой стране.В этом исследовании зафиксирована точка насыщения для оценки жизни (LE) в долларах США для каждого региона мира.

S Money заявила, что “оценка жизни – это показатель опроса World Gallup, который измеряет, насколько хорошей человек считает свою жизнь. Точка насыщения LE относится к точке дохода, при которой дальнейшее увеличение дохода не влияет на счастье человека”. Цифры в исследовании сгруппировали страны по регионам мира и указали точки насыщения относительно покупательной способности американцев. Чтобы узнать местную цену счастья по странам, ученые конвертировали эти цифры обратно в местные валюты, используя коэффициенты покупательной способности для конкретной страны, полученные от МВФ. Коэффициенты покупательной способности представляют собой количество единиц местной валюты, которые равны покупательной способности одного доллара США в Соединенных Штатах.

“Наконец, мы конвертировали местные валюты обратно в доллары США, используя текущие обменные курсы, предоставленные Google Finance. Это цена счастья”, – говорят исследователи, утверждая, что покупка впечатлений и меньшее количество материальных благ сделает вас более довольными, равно как и пристальное внимание к счастью других.

Страны с самой высокой ценой в год на счастье:

  1. Иран – 239 700 долларов.
  2. Йемен – 172 140 долларов.
  3. Австралия – 121 191 доллар.
  4. Зимбабве – 118 342 доллара.
  5. Норвегия – 117 724 доллара.
  6. Швейцария – 115 745 долларов.
  7. Новая Зеландия – 114 597 долларов.
  8. Израиль – 112 506 долларов.
  9. Исландия – 111 908 долларов.
  10. США – 105 000 долларов.

Страны с самой низкой ценой в год на счастье:

  1. Сьерра-Леоне – 8658 долларов.
  2. Суринам – 10 255 долларов.
  3. Мадагаскар – 11 355 долларов.
  4. Гайана – 11 707 долларов.
  5. Судан – 11 845 долларов.
  6. Никарагуа – 11 941 доллар.
  7. Колумбия – 12 159 долларов.
  8. Гамбия – 12 597 долларов.
  9. Боливия – 12 795 долларов.
  10. Гана – 12 949 долларов.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы