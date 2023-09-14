



Цена счастья: годовой доход, необходимый, чтобы быть довольным в разных странах

Исследователи выявили оптимальную сумму денег, которая нужна гражданам в 173 странах в год, чтобы быть счастливыми. Согласно исследованию, любая сумма выше “не влияет на счастье человека”.

Как рассчитывались суммы





S Money заявила, что “оценка жизни – это показатель опроса World Gallup, который измеряет, насколько хорошей человек считает свою жизнь. Точка насыщения LE относится к точке дохода, при которой дальнейшее увеличение дохода не влияет на счастье человека”. Цифры в исследовании сгруппировали страны по регионам мира и указали точки насыщения относительно покупательной способности американцев. Чтобы узнать местную цену счастья по странам, ученые конвертировали эти цифры обратно в местные валюты, используя коэффициенты покупательной способности для конкретной страны, полученные от МВФ. Коэффициенты покупательной способности представляют собой количество единиц местной валюты, которые равны покупательной способности одного доллара США в Соединенных Штатах.



“Наконец, мы конвертировали местные валюты обратно в доллары США, используя текущие обменные курсы, предоставленные Google Finance. Это цена счастья”, – говорят исследователи, утверждая, что покупка впечатлений и меньшее количество материальных благ сделает вас более довольными, равно как и пристальное внимание к счастью других. Сначала исследователи обратились к исследованию Университета Пердью , в котором анализировалась взаимосвязь между счастьем и доходом, чтобы определить цену счастья в каждой стране.В этом исследовании зафиксирована точка насыщения для оценки жизни (LE) в долларах США для каждого региона мира.S Money заявила, что “оценка жизни – это показатель опроса World Gallup, который измеряет, насколько хорошей человек считает свою жизнь. Точка насыщения LE относится к точке дохода, при которой дальнейшее увеличение дохода не влияет на счастье человека”. Цифры в исследовании сгруппировали страны по регионам мира и указали точки насыщения относительно покупательной способности американцев. Чтобы узнать местную цену счастья по странам, ученые конвертировали эти цифры обратно в местные валюты, используя коэффициенты покупательной способности для конкретной страны, полученные от МВФ. Коэффициенты покупательной способности представляют собой количество единиц местной валюты, которые равны покупательной способности одного доллара США в Соединенных Штатах.“Наконец, мы конвертировали местные валюты обратно в доллары США, используя текущие обменные курсы, предоставленные Google Finance. Это цена счастья”, – говорят исследователи, утверждая, что покупка впечатлений и меньшее количество материальных благ сделает вас более довольными, равно как и пристальное внимание к счастью других.

Страны с самой высокой ценой в год на счастье:

Иран – 239 700 долларов. Йемен – 172 140 долларов. Австралия – 121 191 доллар. Зимбабве – 118 342 доллара. Норвегия – 117 724 доллара. Швейцария – 115 745 долларов. Новая Зеландия – 114 597 долларов. Израиль – 112 506 долларов. Исландия – 111 908 долларов. США – 105 000 долларов.

Страны с самой низкой ценой в год на счастье: