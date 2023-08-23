



Целебные кремы для кожи индийской марки Himalaya по ценам 20-75 шек.

Аюрведическая косметика – наиболее востребованное направление в современной науке о красоте, учащее нас брать энергию и молодость в чистых природных источниках.



Кремы аюрведической компании Himalaya производятся из активных, но щадящих и безопасных лекарственных растений, которые собирают в высокогорных экологически чистых регионах Индии и напрямую поставляют компании более 5000 индийских фермеров.



Цены на косметику такого качества и эффективности, как Himalaya, – просто праздник для нашей страны. А на израильском сайте компании эти средства предлагаются еще и со скидками и стоят от 18 до 65 шекелей.



Вот лишь некоторые кремы из ассортимента компании.



Himalaya Olive Extra Nourishing Cream - питательный крем для тела и лица с оливковым маслом, обладающим многими целебными и полезными свойствами. Обогащен также миндальным маслом, обеспечивающим быстрое и глубокое впитывание и питание кожи на долгий срок. А в масле рисовых отрубей содержатся керамиды, которые помогают поддерживать водный баланс кожи.







Объем 50 мл подходит и для путешествий – это идеальное решение для крема, который будет сопровождать вас повсюду.



Крем подходит для всех типов кожи.



Цена - 20 шек за 50 мл и 40 шек. – за 100 мл.



Himalaya Intensive Moisturizing Cream с витамином Е - обогащенный питательный крем для тела и лица.







Питательный и увлажняющий крем Himalaya, подходящий для всех типов кожи, особенно для сухих участков.



Питает кожу, сохраняет ее мягкость и защищает от загрязнения. Обогащенный питательный крем от Himalaya содержит ростки пшеницы, богатые витаминами, и экстракт миндаля для эффективного питания. Крем восстановит водный баланс кожи, освежит ее, сохранит ее эластичность и жизненную силу.



В результате - увлажненная кожа, даже на сухих участках кожи.



Объем - 150 мл. Цена - 40 шек.



Himalaya Nourishing Skean Cream - питательный крем для тела и лица – легкий, нежирный, приятный, приятно пахнущий крем, который насыщает и увлажняет кожу.







А теперь и в компактной упаковке объемом 50 мл – крем, который всегда с вами – в путешествии, на работе и на отдыхе.



Питательный крем Himalaya для всех типов кожи содержит растительные экстракты, которые успокаивают и питают кожу, защищают ее от загрязнения и сухости, а также обеспечивают увлажнение и питание кожи.



Объем - 50 мл. Цена - 20 шек.



Himalaya Anti-Wrinkle Cream - крем, который поможет уменьшить морщины на коже лица за счет использования натуральных ингредиентов.



Уникальный крем естественным образом борется с морщинами, используя растительный состав, который замедляет появление морщин и разглаживает кожу лица.



Крем взял все лучшее от природы: экстракты алоэ, винограда, красного мака, лимона и сандала. Кроме этого, содержит альфа-гидроксильные кислоты, питательные вещества и витамины.



Регулярное и ежедневное использование крема против морщин Himalaya поможет уменьшить морщины и морщинки, обеспечит питание и увлажненность, а также разгладит кожу, придав ей естественный, здоровый и свежий вид.



Объем - 50 мл. Цена - 75 шек.



Кремы прошли дерматологические и клинические испытания на эффективность.



Himalaya Company — индийский семейный бизнес, созданный в 1930 году. ДНК компании - теория Аюрведы, древнейшей медицины в мире, основанной на изучении природы с помощью современной науки для создания целительных косметических и парфюмерных продуктов из растительных компонентов. Еще одно преимущество косметики Himalaya - доступная цена при исключительном качестве.



Продукция Himalaya - зубные пасты, кремы, средства для очищения кожи, мыло, пищевые добавки, гигиенические помады и многое другое - производится из щадящих и безопасных лекарственных растений.



На сегодняшний день Himalaya — это около 5000 фермеров, которые поставляют сырье компании напрямую, это сотни магазинов в Индии и продажи более чем в 90 странах мира.



Все продукты Himalaya не тестировались на животных и являются vegan-friendly.



У Himalaya есть много других интересных косметических и парфюмерных продуктов, о которых можно узнать на сайте - https://www.himalayail.com/



Продукция компании распространяется в Израиле компанией Bebalance Ltd., входящей в группу New Cinema, которой принадлежит обувная сеть WeShoes, выбирающая по всему миру и привозящая в Израиль самые продвинутые марки обуви.



Приобрести косметику можно на сайте, и в каждом из 84 магазинов сети WeShoes по всей стране.



