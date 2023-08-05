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Cardi B опубликовала снимок харедим и подверглась резкой критике
05.08.2023 14:20 Алина Груднева

Cardi B опубликовала снимок харедим и подверглась резкой критике

Рэп-исполнительница Cardi B, узнав, что после ее скандальной выходки на сцене, ей не будут предъявлять обвинения, опубликовала фото ортодоксальных евреев, гуляющих по Боро-парку в Бруклине.

"Помните", - гласила надпись под снимком.

В сети связали этот снимок со строчкой из ее песни "Bickenheld", которая гласит: "Адвокат — еврей, он разберется со всеми обвинениями".

Как отмечают СМИ, в команду юристов исполнительницы действительно входили несколько евреев. И если некоторые восприняли ее твит как похвалу адвокатам-евреям, многие посчитали это оскорблением.

"Публиковать в Twitter неоднозначный пост с представителями меньшинства, которое подвергается преступлениям на почве ненависти в Нью-Йорке, неприемлемо", — прокомментировал ортодоксальный активист Давид Башевкин.

Из-за разгоревшегося вокруг этой публикации скандала знаменитости пришлось удалить свой пост.
 

Напомним, недавно Cardi B на концерте бросила микрофон в поклонника, который облил ее водой. Это произошло во время ее выступления в Лас-Вегасе. Позже стало известно о том, что знаменитости не будут предъявлять обвинения.

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