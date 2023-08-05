Cardi B опубликовала снимок харедим и подверглась резкой критике
Рэп-исполнительница Cardi B, узнав, что после ее скандальной выходки на сцене, ей не будут предъявлять обвинения, опубликовала фото ортодоксальных евреев, гуляющих по Боро-парку в Бруклине.
"Помните", - гласила надпись под снимком.
В сети связали этот снимок со строчкой из ее песни "Bickenheld", которая гласит: "Адвокат — еврей, он разберется со всеми обвинениями".
Как отмечают СМИ, в команду юристов исполнительницы действительно входили несколько евреев. И если некоторые восприняли ее твит как похвалу адвокатам-евреям, многие посчитали это оскорблением.
"Публиковать в Twitter неоднозначный пост с представителями меньшинства, которое подвергается преступлениям на почве ненависти в Нью-Йорке, неприемлемо", — прокомментировал ортодоксальный активист Давид Башевкин.
Из-за разгоревшегося вокруг этой публикации скандала знаменитости пришлось удалить свой пост.
Напомним, недавно Cardi B на концерте бросила микрофон в поклонника, который облил ее водой. Это произошло во время ее выступления в Лас-Вегасе. Позже стало известно о том, что знаменитости не будут предъявлять обвинения.
Appreciate you @iamcardib but tweeting out a vague picture of a visible minority that has been subject to rising hate crimes in NYC to your 31 million followers is just not acceptable.— David/Dovid Bashevkin (@DBashIdeas) August 3, 2023
When hate is an option don’t leave anyone guessing what you meant. pic.twitter.com/9ygchIBx5D