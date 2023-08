Cardi B опубликовала снимок харедим и подверглась резкой критике

Рэп-исполнительница Cardi B, узнав, что после ее скандальной выходки на сцене, ей не будут предъявлять обвинения, опубликовала фото ортодоксальных евреев, гуляющих по Боро-парку в Бруклине.



"Помните", - гласила надпись под снимком.



В сети связали этот снимок со строчкой из ее песни "Bickenheld", которая гласит: "Адвокат — еврей, он разберется со всеми обвинениями".



Как отмечают СМИ, в команду юристов исполнительницы действительно входили несколько евреев. И если некоторые восприняли ее твит как похвалу адвокатам-евреям, многие посчитали это оскорблением.



"Публиковать в Twitter неоднозначный пост с представителями меньшинства, которое подвергается преступлениям на почве ненависти в Нью-Йорке, неприемлемо", — прокомментировал ортодоксальный активист Давид Башевкин.



Из-за разгоревшегося вокруг этой публикации скандала знаменитости пришлось удалить свой пост.



Appreciate you @iamcardib but tweeting out a vague picture of a visible minority that has been subject to rising hate crimes in NYC to your 31 million followers is just not acceptable.



When hate is an option don’t leave anyone guessing what you meant. pic.twitter.com/9ygchIBx5D