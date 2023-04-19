



ЦАХАЛ: женщины не могут служить в боевых частях из-за физиологии

Интеграция женщин в некоторые боевые подразделения Армии обороны Израиля отложена из-за их физиологических отличий от мужчин.



Об этом сообщили в ЦАХАЛе, пояснив, что речь идет о боевых пехотных подразделениях, некоторых элитных подразделениях спецназначения и некоторых бронетанковых подразделениях.



В Армии обороны Израиля провели анализ, прийдя к выводу, что женщины физиологически могут не подойти для выполнения задач. По версии ЦАХАЛа, способность нести тяжести, например, тяжелые рюкзаки на большие расстояния, подвергает женщин значительно большему риску травм, чем мужчин.



По оценке, женщины могут справляться с задачами в пехотных бригадах, где не нужно носить слишком много тяжестей. Десятки кандидаток, например, справлялись в минометных расчетах.



Неправительственная организация, занимающаяся вопросами гендерного равенства и безопасности, осудила позицию ЦАХАЛа. Оценку пригодности женщин назвали дискриминирующей по половому признаку.

