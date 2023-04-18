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ЦАХАЛ: в Израиле ожидается повышенная активность авиации
18.04.2023 21:56 Алина Груднева

ЦАХАЛ: в Израиле ожидается повышенная активность авиации

В среду, 19 апреля, состоятся тренировочные полеты истребителей в рамках подготовки ко Дню Независимости.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

"В рамках подготовки по всей стране будет ощущаться повышенная активность самолетов", - сказано в сообщении.

В Тель-Авиве тренировки пройдут с 11:55 до 12:30, в Хайфе - с 09:30 до 10:20, в Иерусалиме и Беэр-Шеве с 14:00 до 14:30.

"Информация о дополнительных тренировках на следующей неделе будет предоставлена позже", - добавили военные.
 

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