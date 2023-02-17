



ЦАХАЛ привлечет кинологов к ликвидации последствий стихийных бедствий

Израильское кинологическое подразделение будет сотрудничать со спасательными отрядами ЦАХАЛа, для оказания помощи жертвам обрушений здания или других катастроф.



Израильское кинологическое подразделение IDU, некоммерческая организация, специализирующаяся на поисково-спасательных операциях, на этой неделе встретилась с высокопоставленными должностными лицами командования тыла ЦАХАЛа, чтобы продемонстрировать различные возможности реагирования на чрезвычайные ситуации и способствовать включению организации в израильские системы реагирования на стихийные бедствия.



На встрече волонтеры и их собаки продемонстрировали, среди прочего, поиск пропавших внутри обрушившихся зданий.