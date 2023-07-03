



ЦАХАЛ приказал отменить концерт в Сдероте

Армия обороны Израиля заявляет, что отменила большой концерт, который должен был состояться сегодня вечером в городе Сдерот на юге страны, "чтобы принять дополнительные меры предосторожности", поскольку напряженность высока на фоне крупной операции в городе Дженин.



Армия обороны Израиля сообщает, что глава Южного командования генерал-майор Элиэзер Толедано принял решение об отмене шоу Pe'er Tasi и EZ после оценки ситуации с безопасностью вместе с главой командования тыла генерал-майором Рафи Мило.



