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ЦАХАЛ приказал отменить концерт в Сдероте
03.07.2023 19:17 Ирина Демьянова

ЦАХАЛ приказал отменить концерт в Сдероте

Армия обороны Израиля заявляет, что отменила большой концерт, который должен был состояться сегодня вечером в городе Сдерот на юге страны, "чтобы принять дополнительные меры предосторожности", поскольку напряженность высока на фоне крупной операции в городе Дженин.

Армия обороны Израиля сообщает, что глава Южного командования генерал-майор Элиэзер Толедано принял решение об отмене шоу Pe'er Tasi и EZ после оценки ситуации с безопасностью вместе с главой командования тыла генерал-майором Рафи Мило.

 

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