



ЦАХАЛ приказал отменить концерт в Сдероте из-за ситуации с безопасностью

Муниципалитет Сдерота сообщает, что запланированный на этот вечер концерт в южном городе был отменен по приказу главы Южного командования ЦАХАЛа из-за обострения напряженности после недавнего ракетного обстрела из Газы.



В заявлении города говорится: “За последние несколько дней террористические организации нарушили наш распорядок дня, был поврежден дом, жители получили ранения и нуждались в медицинской помощи”.



“У нас напряженные времена с точки зрения безопасности, и поэтому, при всем нашем большом желании отпраздновать Песах с прекрасным артистом Хананом Бен-Ари на концерте на муниципальном стадионе, командующий южным командованием генерал-майор Элиэзер Толедано, дал нам указание не проводить концерт, чтобы принять дополнительные меры предосторожности”, — говорится в сообщении.



Никаких специальных указаний от командования тыла вооруженных сил после запуска десятков ракет из Газы за последнюю неделю не поступало.

