



ЦАХАЛ пересмотрит некоторые части плана по призыву женщин

Государственная прокуратура опубликовала ответ от имени ЦАХАЛа в связи с продолжающейся апелляцией в БАГАЦ по поводу явного гендерного неравенства в воинских частях.



В ответе подробно описывается ряд шагов, предпринятых ЦАХАЛом за последний год, чтобы позволить женщинам служить в некоторых элитных подразделениях, которые ранее были для них закрыты.



ЦАХАЛ заявляет, что продолжит пилотную программу по привлечению женщин-солдат в элитное подразделение 669, элитное вертолетное поисково-спасательное подразделение ВВС, и Яхалом, элитное боевое инженерное подразделение.



Первые женщины-солдаты отряда 669 будут призваны в ноябре. Двенадцать женщин-военнослужащих были призваны в Яхалом в марте прошлого года и пройдут длительный период обучения. Ожидается, что в ноябре в Яхалом будет призвано больше женщин-солдат.



Тем временем ЦАХАЛ заявляет, что откладывает план, позволяющий женщинам служить водителями в пехотной бригаде. Первоначальный план, в котором было мало деталей и не было ожидаемой даты начала, а конкретная пехотная бригада не была выбрана, будет пересмотрен, сообщает ЦАХАЛ.



Точно так же ЦАХАЛ заявляет, что откладывает и пересматривает планы по возможному включению женщин-солдат в бронетанковые войска. В этом плане также не было конкретных деталей, когда он первоначально обсуждался ЦАХАЛом.



Женщины-военнослужащие продолжат службу в танковой части легкого пехотного батальона "Каракал", дислоцированного на границе с Египтом.

