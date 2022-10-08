



ЦАХАЛ опубликовал обновленную информацию о закрытии пограничных переходов

ЦАХАЛ опубликовал обновленную информацию о закрытии пограничных переходов в Иудею и Самарию и въезде в Газу и обратно.



В соответствии с ситуационной оценкой и директивами правительства, во время предстоящих еврейских праздников пограничные переходы в Иудею, Самарию и Газу будут открыты во время Холь ха-Моэд (промежуточные дни Суккота).



Пропускные пункты будут закрыты с 16:00 воскресенья, 9 октября 2022 г., до 23:59 понедельника, 10 октября, а также с 16:00 воскресенья, 16 октября 2022 г., до 23:59 понедельника, 17 октября 2022 г.



Возможны изменения в пропускном режиме, в зависимости от оценки ситуации.