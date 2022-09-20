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ЦАХАЛ объявил о закрытии пограничных КПП на предстоящие праздники
20.09.2022 19:38 Евгения Маркова

ЦАХАЛ объявил о закрытии пограничных КПП на предстоящие праздники

Военные объявили о закрытии пограничных переходов между Израилем и Газой на время предстоящих еврейских праздников.

На Рош ха-Шана КПП будут закрыты с 16 часов 25 сентября до полуночи 27 сентября.

В Йом-Кипур переходы закроют в полночь 4 октября на двое суток.

Во время Суккота движение будет остановлено 9 октября в 16:00 и продлится до полуночи следующего дня. также переходы закроют и между 16:00 и 24:00 17 октября.

Исключения во время предстоящего закрытия будут сделаны для гуманитарных и других случаев, одобренных координатором деятельности правительства Министерства обороны.

Такое закрытие является стандартной практикой во время фестивалей и праздников, что, по словам военных, является превентивной мерой против нападений в это время, которое рассматривается как периоды повышенной напряженности.
 

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