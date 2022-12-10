"Жаркая Зима": ЦАХАЛ начал внезапные учения
В субботу, 10 декабря, на севере Израиля стартовали незапланированные военные учения.
Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на представителя ЦАХАЛа.
Ожидается, что учения продлятся до вторника. В них примут участие около 5000 резервистов и 8000 срочников.
В ЦАХАЛе предупредили, что на севере Израиля будет ощущаться оживленное движение военной техники.
Будет отрабатываться готовность системы тылового обеспечения и взаимодействие между подразделениями сухопутных войск.