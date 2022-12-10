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"Жаркая Зима": ЦАХАЛ начал внезапные учения
10.12.2022 20:22 Алина Груднева

"Жаркая Зима": ЦАХАЛ начал внезапные учения

В субботу, 10 декабря, на севере Израиля стартовали незапланированные военные учения.

 
Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на представителя ЦАХАЛа.
 
Ожидается, что учения продлятся до вторника. В них примут участие около 5000 резервистов и 8000 срочников.
 
В ЦАХАЛе предупредили, что на севере Израиля будет ощущаться оживленное движение военной техники.
 
Будет отрабатываться готовность системы тылового обеспечения и взаимодействие между подразделениями сухопутных войск.

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