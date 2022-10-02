



ЦАХАЛ "логистически не готов" к продолжению операции в Иудее и Самарии

Согласно "срочному" отчету государственного контролера, опубликованному в воскресенье, ЦАХАЛ "логистически не готов" к продолжению масштабной операции в Иудее и Самарии, начатой ​​ранее в этом году после серии террористических атак.



Государственная инспекция установила, что у резервистов, служащих на воинской части Якир, отсутствует необходимое снаряжение, а призывники, проходящие подготовку на учебной базе бригады "Кфир", находятся в плохих жилищных условиях.



Государственный контролер Матаниягу Энглман сказал, что он провел незапланированную проверку.



В сообщении говорится, что военнослужащие, дислоцированные на базе Якир, заявили о пропаже оборудования, используемого в оперативной деятельности, в частности, некоторых видов оружия и транспортных средств. В отчете также отмечалось плохое управление арсеналом базы: войска жаловались на неисправность поставленного им огнестрельного оружия.



Еще одна проблема, поднятая на базе Якир, заключалась в том, что в настоящее время там размещается два батальона вместо обычного одного, что приводит к дополнительной нагрузке на кухню и отрицательно сказывается на качестве и количестве продуктов питания.



Отдельный вопрос, поднятый войсками, дислоцированными на базе Якир, заключался в том, что они получают недостаточную военную подготовку к потенциальной войне с поддерживаемой Ираном террористической группировкой "Хизбалла".



В отчете отмечались плохие условия жизни на тренировочной базе бригады "Кфир", в том числе отсутствие тени, сломанные кондиционеры и отсутствие доступа к холодной питьевой воде в изнуряющей жаре долины реки Иордан.



Бригада «Кфир» преимущественно служит на Западном берегу, проводя аресты и защищая поселения.



"ЦАХАЛ недостаточно подготовлен ​​с точки зрения материально-технического обеспечения для продолжения боевых действий в иудее и Самарии", — сказал Энглман.



Силы обороны Израиля заявили в ответ на отчет, что недостатки не наносят ущерба боеспособности и боеготовности войск, но добавили, что некоторые из них уже устранены после визитов Энглмана в августе, а над другими еще ведется работа.