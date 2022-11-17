



Бывшую королеву красоты Израиля обвинили в мошенничестве

Техила Леви, бывшая королева красоты Израиля, попала в крупный скандал.



Леви допрашивали в Министерстве обороны по подозрению в совершении мошенничества ради получения финансовых льгот от армии.



Леви поступила на службу в ЦАХАЛ вскоре после завоевания короны королевы красоты, в июле 2020 года, и служила в командовании тыла в Рамле. Около трех месяцев назад, 4 августа 2022 года, она закончила военную службу. Есть подозрение, что Леви заявила при зачислении в армию, что она одинокий солдат, и для получения льгот подписала поддельные документы.



Также, согласно подозрениям, Леви представила поддельные трудовые договоры по работе за рубежом, когда на самом деле она летала в частные отпуска. В связи с подозрениями в отношении нее было начато расследование по факту обмана армии на сумму в десятки тысяч шекелей.



В настоящее время расследование закончилось и дело находится на рассмотрении в прокуратуре в ожидании решения.

