



Бывший военный диктатор Гвинеи предстал перед судом по делу о резне на стадионе

Бывший военный диктатор Гвинеи Мусса Дадис Камара предстанет перед судом по делу об одной из самых страшных массовых убийств в стране. Более 150 человек были убиты, а женщины и девочки были изнасилованы во время акции протеста против военного режима в 2009 году.



Капитан Камара вернулся после 12 лет изгнания, чтобы "очистить свое имя, которое было втоптано в грязь", сообщил BBC его адвокат.



Десять других бывших чиновников предстанут перед судом вместе с капитаном Камарой, которому предъявлено обвинение в том, что он несет коллективную ответственность за солдат, совершивших предполагаемые преступления.



Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан приветствовал начало судебного процесса: "В этот важный день я аплодирую народу Гвинеи, выжившим и тем, кто потерял близких".



"Начало этого судебного процесса — это только начало. Мой офис будет очень внимательно следить за этим. Презумпция невиновности имеет решающее значение", — сказал г-н Хан.



Это также приветствовала исполняющая обязанности Верховного комиссара ООН по правам человека Нада Аль-Нашиф: "Жертвы и родственники 13 лет ждали правды, справедливости и возмещения ущерба. Сегодняшнее открытие этого долгожданного судебного процесса является решающим шагом для Гвинеи в ее борьбе с безнаказанностью".



Судебный процесс должен проводиться "с учетом интересов потерпевших и в соответствии с международными стандартами", добавила г-жа Аль-Нашиф.



В день убийств, 28 сентября 2009 г., силы безопасности попытались помешать митингу и, как утверждается, заблокировали выходы со стадиона в столице Конакри, прежде чем открыть огонь. Некоторые протестующие были застрелены, а других растоптали в возникшей из-за паники давке.



По словам правозащитной группы Human Rights Watch, долго откладываемый судебный процесс станет первым в Гвинее по делу о нарушениях прав человека такого масштаба.



Многолетнее ожидание было тяжелым испытанием для потерпевших, но они говорят, что рады, что суд наконец-то состоится.



«Мы требуем справедливости, ничего, кроме справедливости», — сказала одна из пострадавших в тот день, 63-летняя женщина, бывший член оппозиционной партии.



В тот день она была изнасилована солдатом и получила множественные переломы в давке, которые оставили ее инвалидом. Женщина добавила, что все еще эмоционально травмирована тем, что с ней произошло, и не может приходить на стадион, где на нее напали.



58-летний капитан Камара захватил власть в 2008 году, когда умер многолетний президент Лансана Конте, но он был свергнут и бежал из страны вскоре после убийств в Конакри и после покушения на него. Он 12 лет прожил в Буркина-Фасо, прежде чем вернуться в Гвинею в воскресенье.



Он был задержан до суда, по словам его адвоката Пепе Антуана Ламаха, который назвал это нарушением закона.



После отъезда капитана Камара из Гвинеи было начато расследование по установлению фактов трагедии, которое длилось с 2010 по 2017 год. За это время некоторым предполагаемым виновным были предъявлены обвинения, в том числе капитану Камаре.



Приказ о проведении суда по делу о резне на стадионе отдал нынешний глава военной хунты полковник Мамади Думбуйя, пришедший к власти после переворота в 2021 году.

