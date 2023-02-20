



Бывший пентхаус Леди Гаги в Нью-Йорке сдают в аренду

В Нью-Йорке выставили для долгосрочной аренды бывший пентхаус американской певицы Леди Гаги. Об этом пишет People.



Двухэтажная квартира площадью 185 квадратных метров с потрясающим видом на Центральный парк и окружающий его район Мидтаун. Снять эту квартиру в центре Манхэттена обойдется в 35 тысяч в месяц. Роскошное жилье было показано в документальном фильме певицы Gaga: Five Foot Two.



На первом этаже расположены два балкона, а на втором – есть две просторные террасы с уникальным ландшафтом, созданным самой поп-дивой.



"Центральный парк виден из каждой комнаты квартиры, и вы можете видеть весь парк от начала до конца", – говорится в сообщении о шикарных апартаментах. “От такого вида захватывает дух. Фотографий недостаточно, чтобы запечатлеть красоту".



Проходя через фойе пентхауса жильцов сразу же встречает просторная гостиная с дровяным камином и огромными окнами. Столовая имеет прямой выход на один из балконов и ведет прямо в гостиную. Гранитные столешницы и детали из белого кирпича украшают стены кухни.



Вверх по лестнице находится главная спальня с еще одним дровяным камином и панорамным видом на парк. К главной спальне примыкает белая мраморная ванная комната с ванной и проходом в гардеробную.



Из главной спальни можно попасть на обе террасы и в отдельную "собачью зону" с декоративной поилкой для собак в виде пожарного гидранта.