



Бывший муж Дженнифер Лопес в седьмой раз стал отцом

54-летний американский певец Марк Энтони в седьмой раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.



Бывший муж Дженнифер Лопес опубликовал черно-белый снимок новорожденного. Малыша держит на руках звездный отец, судя по всему, еще в роддоме.



"Божественное время идеально. С Днем отца ", — подписал публикацию музыкант.



Матерью ребенка стала 24-летняя парагвайская модель Надя Феррейра, на которой бывший муж Джей Ло женился в начале 2023 года.



Марк Энтони в седьмой раз стал отцом



До этого у музыканта уже было шесть детей, двое из которых от союза с певицей Дженнифер Лопес — 15-летние близнецы Макс и Эмма.







