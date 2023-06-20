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Бывший муж Дженнифер Лопес в седьмой раз стал отцом
20.06.2023 13:00 Ирина Демьянова

Бывший муж Дженнифер Лопес в седьмой раз стал отцом

54-летний американский певец Марк Энтони в седьмой раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Бывший муж Дженнифер Лопес опубликовал черно-белый снимок новорожденного. Малыша держит на руках звездный отец, судя по всему, еще в роддоме.

"Божественное время идеально. С Днем отца ", — подписал публикацию музыкант.

Матерью ребенка стала 24-летняя парагвайская модель Надя Феррейра, на которой бывший муж Джей Ло женился в начале 2023 года.

Марк Энтони в седьмой раз стал отцом

До этого у музыканта уже было шесть детей, двое из которых от союза с певицей Дженнифер Лопес — 15-летние близнецы Макс и Эмма. 



 

 

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