Бывший муж Дженнифер Лопес в седьмой раз стал отцом
54-летний американский певец Марк Энтони в седьмой раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Бывший муж Дженнифер Лопес опубликовал черно-белый снимок новорожденного. Малыша держит на руках звездный отец, судя по всему, еще в роддоме.
"Божественное время идеально. С Днем отца ", — подписал публикацию музыкант.
Матерью ребенка стала 24-летняя парагвайская модель Надя Феррейра, на которой бывший муж Джей Ло женился в начале 2023 года.
Марк Энтони в седьмой раз стал отцом
До этого у музыканта уже было шесть детей, двое из которых от союза с певицей Дженнифер Лопес — 15-летние близнецы Макс и Эмма.