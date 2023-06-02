



Бывший муж Бритни Спирс угрожает ей судами из-за детей

Адвокат бывшего мужа поп-звезды Кевина Федерлайна рассказал, что он несколько раз просил адвоката Спирс отправить письмо или электронное подтверждение, в котором говорилось, что артистка согласна с переездом детей, однако этого не произошло.



Федерлайн назвал крайний срок для добровольного разрешения на переезд сыновей – пятница, 2 июня. Если этого не произойдет, то дальнейшее разбирательство между бывшими супругами продолжится в суде.



Бритни Спирс всегда считалась одной из самых скандальных звезд, чье имя до сих пор не перестает быть на первых полосах печати. Недавно стало известно, что бывший муж Кевин Федерлайн настаивает на том, чтобы она решила вопрос переезда их сыновей, Шона и Джейдена.



Как сообщает издание TMZ , 45-летний Федерлайн хочет переехать из Лос-Анджелеса на Гавайские острова со своими детьми от Бритни и новой женой. Адвокат Кевина отметил, что он несколько раз просил представителя Спирс отправить электронное письмо, в котором поп-исполнительница согласна с переездом детей, но никакого ответа от звезды не дождался.



Адвокат Кевина дал певице крайний срок до пятницы, чтобы та ответила, после чего он подаст все юридические документы в суд. При этом отмечается, что суд не должен стать для Федерлайна проблемой, поскольку у него есть полная опека над детьми, тогда как певица с ними не общается.



Напомним, Бритни находилась на попечении 13 лет после серии публичных срывов. В начале лета 2021 она впервые выступила в суде, где обвинила отца в жестоком обращении. По словам звезды, ее заставляли выступать с концертами против воли, принимать психотропные и противозачаточные препараты и не давали доступ к социальным сетям.