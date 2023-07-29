



Бывший Кайли Дженнер спел про ее нынешнего парня

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер начали встречаться, если верить журналистам таблоидов и фото папарацци. Но бывший парень Кайли, рэпер Трэвис Скотт с этим явно не смирился, судя по треку "Meltdown" из его нового альбома, пишет Page Six.



Для своего нового альбома "Utopia" Трэвис Скотт записал трек, в котором читает рэп о "шоколаде" и "фабрике Вилли Вонки", а затем говорит неназванной бывшей любовнице, что она пытается найти "другое пламя, такое же горячее, как я".



Шаламе играет роль вымышленного шоколатье Вилли Вонки в новом фильме "Вонка", поэтому поклонники недолго размышляли в социальных сетях о том, кого имел в виду 32-летний рэпер.



"Никогда в жизни не подумал бы, что Трэвис Скотт будет петь о Тимоти Шаламе", — пошутил один из комментаторов.



"Если б я потерял свою девушку из-за Вилли Вонки, я бы точно об этом не пел и не привлекал к этому внимание", — написал другой.



А еще один комментатор, что это очень самонадеянно со стороны Скотта петь о том, что он "сексуальнее Тимоти Шаламе".



Шаламе публично не отреагировал на песню, как и Кайли Дженнер.



Слухи о романе 25-летней Кайли Дженнер и Шаламе появились в апреле после того, как сплетник Deuxmoi в Instagram заявил, что они тайно встречаются друг с другом.



