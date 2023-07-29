Новости » Life Style
Бывший Кайли Дженнер спел про ее нынешнего парня
29.07.2023 15:06 Ирина Демьянова

Бывший Кайли Дженнер спел про ее нынешнего парня

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер начали встречаться, если верить журналистам таблоидов и фото папарацци. Но бывший парень Кайли, рэпер Трэвис Скотт с этим явно не смирился, судя по треку "Meltdown" из его нового альбома, пишет Page Six.

Для своего нового альбома "Utopia" Трэвис Скотт записал трек, в котором читает рэп о "шоколаде" и "фабрике Вилли Вонки", а затем говорит неназванной бывшей любовнице, что она пытается найти "другое пламя, такое же горячее, как я".

Шаламе играет роль вымышленного шоколатье Вилли Вонки в новом фильме "Вонка", поэтому поклонники недолго размышляли в социальных сетях о том, кого имел в виду 32-летний рэпер.

"Никогда в жизни не подумал бы, что Трэвис Скотт будет петь о Тимоти Шаламе", — пошутил один из комментаторов.

"Если б я потерял свою девушку из-за Вилли Вонки, я бы точно об этом не пел и не привлекал к этому внимание", — написал другой.

А еще один комментатор, что это очень самонадеянно со стороны Скотта петь о том, что он "сексуальнее Тимоти Шаламе".

Шаламе публично не отреагировал на песню, как и Кайли Дженнер.

Слухи о романе 25-летней Кайли Дженнер и Шаламе появились в апреле после того, как сплетник Deuxmoi в Instagram заявил, что они тайно встречаются друг с другом.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы