



Бывший израильский шпион Джонатан Поллард снова женится после потери супруги

Бывший израильский шпион Джонатан Поллард в среду обручился с Ривкой Абрахамс-Донин, внучкой британского еврейского офицера, который выследил и схватил командира нацистского лагеря смерти Освенцим.



Ривка Абрахамс-Донин, мать семерых детей из Иерусалима, член общины Хабад-Любавич, совершила алию в 1996 году. Несколько лет назад она потеряла мужа.



Поллард потерял свою жену Эстер, которая также боролась с раком, из-за осложнений COVID-19 в начале этого года. Она вела кампанию за освобождение мужа, отбывавшего 30-летний срок за шпионаж. Они прибыли в Израиль в декабре 2020 года после того, как закончились ограничения на условно-досрочное освобождение.



Во время объявления о помолвке Поллард выразил благодарность своей покойной жене за ее "бесконечную любовь" и сказал, что именно она познакомила их и "позволила этому чуду произойти". Ожидается, что свадьба состоится через два месяца после праздников.



Дед Ривки Абрахамс-Донин, Карл Луи Абрахамс, был офицером разведки британских вооруженных сил, который участвовал в миссии по поимке печально известного коменданта Освенцима Рудольфа Гесса, который руководил уничтожением 2,5 миллионов человек в период с 1940 по 1943 год.