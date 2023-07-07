



Бывший главный раввин Москвы гордится, что его признали “иноагентом” в РФ

Президент Конференции раввинов Европы раввин Пинхас Гольдшмидт в конце недели был объявлен Минюстом России “иностранным агентом”. Гольдшмидт служил главным раввином Москвы более 30 лет, уйдя с поста после отказа поддержать вторжение России в Украину, сообщает Ynet.



“Я горжусь тем, что стою на правильной стороне истории и присоединяюсь к выдающемуся списку людей, выступающих против этой ужасной войны, которая стоила ужасной крови в сотни тысяч человек. Если я иностранный агент, то агент Божий и выполняя Его волю, следующим шагом, вероятно, будет объявить Его иностранным лицом. 30 лет я руководил еврейской общиной в Москве и защищал ее, никакой приказ не помешает мне это сделать и сейчас”, – прокомментировал раввин Гольдшмидт признание его “иноагентом” в России.



Он добавил, что “Россия изменила свое лицо на худшую сторону. Вполне возможно, что это начало новой антисемитской кампании против еврейской общины. Ранее я призвал еврейскую общину покинуть страну, пока не стало слишком поздно”.



“Я выразил свое мнение против этой войны, сказал, что война станет катастрофой не только для Украины и еврейской общины в ней, но и для России и еврейской общины в России”, – сказал раввин Гольдшмидт в интервью Ynet. “Мы наблюдаем рост антисемитизма, и я боюсь, что это сообщение о том, что я “иностранный агент” станет первым выстрелом для новой антисемитской волны в России”.



Раввин вспомнил, что “сразу, когда началась война, в феврале 2022 года, был принят закон, согласно которому любой, кто называет эту войну “войной”, а не “спецоперацией”, может быть арестован и приговорен к 15 годам лишения свободы. Это означает, что всякий, кто говорил что-то против войны и шел против правительства, знал, что у него будут проблемы”.



Раввин также предположил, почему именно сегодня его признали “иноагентом”, а не раньше.



“Я считаю, что на это есть много причин. Одна из них связана с заявлением Путина против Зеленского две недели назад, по которой его друзья-евреи говорят ему, что Зеленский – это позор еврейского народа. Еврейский вопрос снова попадает в заголовки в России и Украине, вопрос почему? Я думаю, это также связано с тем, что Израиль собирается сблизиться с Украиной, и ходят разговоры о том, что Израиль может дать Украине какое-нибудь оружие или средства защиты”, – считает Гольдшмидт.