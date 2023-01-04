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Бывший глава "Роскосмос" снова рвется на фронт
04.01.2023 16:15 Евгения Маркова

Бывший глава "Роскосмос" снова рвется на фронт

Дмитрий Рогозин, бывший глава госкорпорации "Роскосмос" и руководитель группы военных советников "Царские волки", сообщил, что к середине января вернется на фронт, пишет телеграм-канал RT.

Ранее стало известно, что Рогозина выписали из больницы после операции по извлечению осколка снаряда, застрявшего в позвоночнике.

Рогозин, получивший ранение на Донбассе после обстрела ВСУ из французских гаубиц Caesar, отправил извлеченный из его шеи осколок снаряда послу Франции в России Пьеру Леви.

Рогозин обвинил Францию в подчинении Вашингтону и добавил, что извлеченный осколок французской артиллерийской установки "застрял в пятом шейном позвонке всего в миллиметре от того, чтобы убить его или сделать неподвижным инвалидом".

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