



Бывший глава "Роскосмос" снова рвется на фронт

Дмитрий Рогозин, бывший глава госкорпорации "Роскосмос" и руководитель группы военных советников "Царские волки", сообщил, что к середине января вернется на фронт, пишет телеграм-канал RT.



Ранее стало известно, что Рогозина выписали из больницы после операции по извлечению осколка снаряда, застрявшего в позвоночнике.



Рогозин, получивший ранение на Донбассе после обстрела ВСУ из французских гаубиц Caesar, отправил извлеченный из его шеи осколок снаряда послу Франции в России Пьеру Леви.



Рогозин обвинил Францию в подчинении Вашингтону и добавил, что извлеченный осколок французской артиллерийской установки "застрял в пятом шейном позвонке всего в миллиметре от того, чтобы убить его или сделать неподвижным инвалидом".