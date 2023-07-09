



Бывший астронавт NASA: Инопланетяне предотвратили ядерную войну

Эдгар Митчелл, участвовавший в миссии “Аполлон-14” на Луну, получил известность благодаря распространению различных теорий заговора после своего возвращения с Луны в 1971 году.



Митчелл дал интервью Daily Mirror еще в 2016 году, где признался, что убежден в существовании инопланетян, и подробно рассказал о том, что инопланетяне посещали Землю. В этом разговоре он выдвинул поразительное заявление о том, что инопланетяне несут ответственность за предотвращение ядерной войны между Соединенными Штатами и Советским Союзом во время пика напряженности холодной войны.



Митчелл также обсудил ракетный полигон Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.



“Белые Пески были испытательным полигоном для атомного оружия, и это то, что интересовало инопланетян. Они хотели знать о наших военных возможностях. Мои беседы с людьми в военном и разведывательном сообществе показали, что инопланетяне пытались удержать нас от войны и помочь нам достичь мира на Земле”, – рассказал он.



По словам астронавте, на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в 1945 году была взорвана первая атомная бомба, и Митчелл утверждал, что тамошние офицеры рассказали ему, что инопланетяне выводили из строя ракеты, пролетающие над этим местом.



Как и следовало ожидать, эти претензии не остались незамеченными. Найджел Уотсон, эксперт по НЛО, сказал: “На мой взгляд, это просто еще один случай фантазий и предположений об НЛО”. Ник Поуп из британского министерства обороны, расследовавший НЛО, также обратился к заявлениям Митчелла.



“Эдгар – очень уважаемый человек, и для меня было честью встретиться с ним. Однако большая часть информации, которой он владеет, получена из вторых рук. Хотя у него был доступ к правительственным и военным документам, он не раскрывает свои источники, поэтому мы не можем быть полностью уверены в том, что он говорит”, – считает он.



Это не первый раз, когда звучат обвинения в том, что инопланетяне нейтрализуют ядерное оружие и проявляют интерес к военным базам.

Боб Джейкобс, бывший лейтенант ВВС США, в 2008 году утверждал, что во время ядерных ракетных испытаний в 1960-х годах в небе появился крупный объект, вызвавший сильное замешательство у американских военных, которых затем проинструктировали “никогда не снова говорить об этом инциденте”.



Это утверждение также поддержал Стивен Бассетт, основатель Paradigm Research Group, который годами пытался убедить правительство США расследовать раскрытие “правды” об инопланетянах и НЛО. Он утверждал, что инопланетяне нейтрализовали ядерное оружие, чтобы продемонстрировать, насколько оно “бесполезно” против их передовых технологий.



На вопрос, что побуждает инопланетян заставить замолчать наше ядерное оружие, Бассетт ответил, что несколько очевидцев наблюдали, как инопланетяне легко контролируют наш ядерный арсенал, и добавил, что это “не для того, чтобы угрожать нам, а просто для того, чтобы передать сообщение о том, что эти вещи бесполезны”.



В интервью Daily Star он заявил: “Они снова и снова выключают наше ядерное оружие, но это не значит, что они злые. Очевидцы, которые были свидетелями этого, считают, что это не враждебный акт, а скорее сообщение, что эти вещи бесполезны против них, и это только способствует тому, что человечество убивает друг друга. Так почему бы не избавиться от этого?”