Бывшего мужа Дженнифер Энистон застукали с молоденькой пассией
Бывший муж звезды "Друзей" Дженнифер Энистон сходил на свидание с молоденькой пассией.
По данным таблоида Page Six, 52-летнего актера Джастина Теру заметили в ресторане Altro Paradiso в Нью-Йорке с 29-летней актрисой Николь Брайдон Блум.
Весело проведя время за ужином, парочка отправилась в Ray’s Bar в Нижнем Ист-Сайде. По пути Джастин обнял девушку за талию.
После бара папарацци потеряли парочку из виду. Они скрылись в неизвестном направлении.
Justin Theroux, 52, has flirty night out with actress Nicole Brydon Bloom, 29 https://t.co/mKKEoeXTcC pic.twitter.com/oJhDzQBq2H— Page Six (@PageSix) August 31, 2023