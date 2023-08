Бывшего мужа Дженнифер Энистон застукали с молоденькой пассией

Бывший муж звезды "Друзей" Дженнифер Энистон сходил на свидание с молоденькой пассией.



По данным таблоида Page Six, 52-летнего актера Джастина Теру заметили в ресторане Altro Paradiso в Нью-Йорке с 29-летней актрисой Николь Брайдон Блум.



Весело проведя время за ужином, парочка отправилась в Ray’s Bar в Нижнем Ист-Сайде. По пути Джастин обнял девушку за талию.



После бара папарацци потеряли парочку из виду. Они скрылись в неизвестном направлении.

