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Бывшего любовника Волочковой могут посадить: что произошло
22.09.2023 11:19 Алина Груднева

Бывшего любовника Волочковой могут посадить: что произошло

Бывший любовник российской балерины Анастасии Волочковой попал в неприятности.

По данным издания "СтарХит", кондитера Дмитрия Дюрана могут посадить.

В четверг, 21 сентября, мужчина был задержан в Москве за то, что задолжал многим людям порядка 100 миллионов рублей.

По версии следствия, такую сумму он занял за два года для расширения своего бизнеса, а когда пришло время возвращать деньги, он исчез. За подобные действия Дюрану может грозить тюремный срок до 10 лет.

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