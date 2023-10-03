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Бывшая жена подала в суд на Маска: названа причина
03.10.2023 19:08 Алина Груднева

Бывшая жена подала в суд на Маска: названа причина

Бывшая жена Илона Маска, заявившая недавно, что миллиардер разлучил ее с детьми, подала на него в суд.

Об этом сообщает журнал Page Six со ссылкой на источники.

Певица Клер "Граймс" Буше подала 29 сентября в суд в Калифорнии "ходатайство об установлении родительских отношений".

Женщина пытается отсудить у Маска опеку над совместными детьми. Ранее она призналась, что бывший запрещает ей видеться с малышами. Она умоляла миллиардера разрешить встречу с ребенком, который сейчас проживает со своим отцом и даже наняла адвокатов. 

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