



Бывшая жена Маска пожаловалась, что тот разлучил ее с сыном

Американский миллиардер Илон Маск запретил бывшей жене Клер Буше, сценическое имя Граймс, видеться с сыном.



Слухи об этом распространили таблоиды, а позже подтвердила и сама женщина в ответе на публикацию журналиста Уолтера Айзексона, который пишет биографию предпринимателя.



По словам Клер, она умоляла бывшего мужа разрешить встречу с ребенком, который сейчас проживает со своим отцом. Женщина даже наняла адвокатов.



Певица обвинила миллиардера в том, что тот разбил семью. Также она пожаловалась на то, что нынешняя возлюбленная Маска Шивон Зилис заблокировала ее в соцсетях.



"Скажи Шивон, чтобы она разблокировала меня, и скажи Илону, чтобы он позволил мне увидеть моего сына или хотя бы ответил моему адвокату. До сих пор мне даже не разрешали видеть фото детей", - написала она.