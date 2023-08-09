



Бывшая возлюбленная Киркорова рассказала об их романе

Российская диджей Екатерина Гусева рассказала о романе с "поп-королем" Филиппом Киркоровым.



Соответствующий комментарий знаменитость предоставила российским СМИ.



По словам Гусевой, Киркоров казался ей идеальным мужчиной. Она не могла представить себе жизнь без него. Несмотря на сильную привязанность к артисту, их роман все же подошел к концу. Диджей нашла себе новую любовь - адвоката Михаила Сазонова.



"Я не делала выбор между ними. Михаил возник в тот момент, когда я была совершенно свободна. Я ждала своего человека. Когда начала встречаться с Мишей, то поняла, вот он. С ним чувствую себя защищенной. А Филипп — человек, которому хочется что-то доказать", — призналась она.



Гусева отметила, что Киркоров научил ее тонкостям в мире шоу-бизнеса, а также советовал ей быть яркой и уникальной.



"Он мне казался идеальным мужчиной, который любит шопинг, балует подарками, очень вдохновляет и подпитывает правильной информацией. Он на многое открыл мне глаза", — подчеркнула она.