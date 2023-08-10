



Бывшая Маска рассказала о детях и отношениях с миллиардером

Канадская певица Клэр "Граймс" Буше поделилась подробностями личной жизни с миллиардером Илоном Маском, с которым рассталась на хорошей ноте.



Признание она сделала в эксклюзивном интервью Wired.



В частности, певица рассказала по поводу воспитания их одаренных детей, X Æ A-12 и Эксы Дарк Сайдерэль Маск ("Y").



"X много знает о ракетах. Это безумие. Он знает о ракетах больше, чем я. Нам пришлось перестать давать ему игрушки, потому что, если они анатомически неправильные, он расстраивается. Он, конечно, уже немного инженер. Но его одержимость космосом вызывает вопрос: "Это точно здорово?" - призналась она.



По словам певицы, когда ребенок увидел, как Starship взорвался, у него было "трехдневное посттравматическое стрессовое расстройство". Младшая дочка тоже не сильно отстает в этом плане от старшего брата. Буше ее назвала "маленьким инженером".



"Ей нравится промышленное судоходство. Она очень странная. Я думаю, что их жизнь будет довольно напряженной. Быть ребенком Илона — это не то же самое, что быть ребенком кого-то другого", - отметила она.



Певица очень благодарна Маску за то, что он подарил ей детей. По ее словам, благодаря отношениям с миллиардером она пережила полезные метаморфозы.



"Я научилась управлять своей жизнью. Теперь я намного жестче и умнее, чем раньше", - похвасталась она.



Певица и миллиардер состояли в отношениях с 2018 по 2021 год. Они остаются близкими друзьями и по совместительству родителями двоих детей.