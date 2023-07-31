



Бывшая Кевина Костнера после развода отправилась отдыхать с его лучшим другом

Экс-cупруга Кевина Костнера, Кристин Баумгартнер, отдыхает на Большом острове Гавайев с одним из друзей голливудского актера. Как пишет TMZ, на роскошный курорт бывшая дизайнер сумок отправилась с финансистом Джошем Коннором.



Интересно, что Коннор тоже недавно развелся, и раньше его дом находился недалеко от семейного имения Костнера в Карпинтерии, Калифорния. Источники из окружения Костнера и Баумгартнер сообщили таблоиду, что Кристина и Джош были хорошими друзьями на протяжении многих лет, но “романтических отношений нет абсолютно”.



Пока неизвестно, как долго Кристина будет на Гавайях, но ранее судья принял решение, что Баумгартнер должен покинуть дом Кевина до конца этого месяца в соответствии с брачным контрактом.



Напомним, что Кристина подала на развод в начале мая. В ближайшее время должно быть слушание по поводу действительности их брачного контракта.

Если договор будет признан действительным, Кристине придется вернуть Кевину 1,5 миллиона долларов, которые он дал ей на поиски нового места жительства. Кроме того, ей придется уплатить гонорары его адвоката, понесенные во время защиты брачного контракта.



А Кевину, согласно решению суда, нужно будет выплачивать ежемесячно алименты в размере 129 тысяч долларов на содержание троих детей.