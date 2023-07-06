



Бывшая девушка Трампа-младшего рассказала о первом сексе в уборной гей-клуба

Обри Морган О’Дей, американская певица и телеведущая, наиболее известная как участница женской группы Danity Kane, поделилась множеством подробностей о своих отношениях с Дональдом Трампом-младшим десять лет назад.



Артистка рассказала о том, как она и Дон Трамп, который в то время был женат, начали отношения после ее выступления в программе Celebrity Apprentice. О'Дей уверена, что они были “родственными душами” друг друга до того, как Трамп-младший “скатился в ультраправую популистскую политику”.



“Я либерал с кровоточащим сердцем, и сражаюсь за социальную справедливость. Я никак не могу любить того, кого мы видим сегодня”, – призналась певица. “Итак, это показывает, сколько изменений и потенциального позерства есть в человеке, которого я назвала бы своей родственной душой. Я думаю, что если бы он мог сказать правду, он бы сказал, обо мне то же самое”



О'Дей рассказала о том, как она и Дон Трамп познакомились, когда она была на шоу его отца, и как она сопереживала его бунтарству в молодые годы. Она упомянула о том, что Трамп-младший “знал, что люди считают его заменимым” и “идиотом, который никогда не сможет угодить своему отцу”.



Артистка вспомнила, как началась ее связь с Трампом-младшим. На вечеринке в гей-клуба Дон сказал, что хочет встретиться с ней.



“Все были в стрингах или меньше”, – объяснила О'Дей, утверждая, что была удивлена, когда Трамп-младший появился, и “ему было очень комфортно и полностью спокойно со всеми присутствующими”.



Она подчекркнула контраст между прежним и нынешним отношением Трампа-младшего к гей-сообществу. О'Дей также поделилась, что они с Доном “подняли свои отношения на новый уровень” в туалете клуба.



“На днях я впервые за много лет заглянула в его Instagram и увидела всевозможные шутки, которые все знают, унижающие гей-сообщество, трансгендерных женщин и так далее, и я подумала про себя: “Чувак, тебе было очень комфортно в гей-клубе. На самом деле, настолько комфортно, что в конце концов мы пошли в уборную и впервые занялись сексом именно там”.

