



Бьюти-тренд модниц - розовые волосы: окрашивание и уход

Стильные и нестандартные оттенки волос всегда привлекали внимание уверенных в себе девушек и любительниц экспериментов.



Многие популярные личности шоу-бизнеса также хотят выглядеть ярко и жизнерадостно, выбирая окрашивание волос в розовый цвет. Но для достижения желаемого эффекта необходимо учесть несколько важных моментов, поскольку оттенок отличается капризностью и непредсказуемостью.







Розовые волосы - это бьюти-тренд, который с каждым годом не теряет своей популярности, а также регулярно появляется в новых вариациях.



Современные оттенки:

клубничный блонд;

розовое золото;

розовое омбре;

фуксия;

коралловый и персиковый.