Бьюти-тренд модниц - розовые волосы: окрашивание и уход
Стильные и нестандартные оттенки волос всегда привлекали внимание уверенных в себе девушек и любительниц экспериментов.
Многие популярные личности шоу-бизнеса также хотят выглядеть ярко и жизнерадостно, выбирая окрашивание волос в розовый цвет. Но для достижения желаемого эффекта необходимо учесть несколько важных моментов, поскольку оттенок отличается капризностью и непредсказуемостью.
Розовые волосы - это бьюти-тренд, который с каждым годом не теряет своей популярности, а также регулярно появляется в новых вариациях.
Современные оттенки:
- клубничный блонд;
- розовое золото;
- розовое омбре;
- фуксия;
- коралловый и персиковый.
Такие знаменитости как Хейли Бибер, Меган Фокс, Хилари Дафф, Хлои Кардашьян и многие другие сделали себе модное розовое окрашивание волос.
Секреты розового окрашивания
Осветление
Темные локоны обязательно необходимо предварительно осветлить, чтобы оттенок получится чистым и интенсивным. Волосы с жесткой структурой и с сильной пигментацией лучше осветлять препаратами, в состав которых входит аммиак. Хотя он и негативно влияет на состояние волос, однако лучше справляется с поставленной задачей. Щадящие средства подходят в том случае, если нужно изменить цвет всего на тон или два.
Совет косметолога и трихолога:
"Когда локоны будут отрастать, осветлять нужно только корни. Полностью обрабатывать волосы нельзя, иначе восстановить их будет невозможно".
Тонирование
Блондинки смогут создать новый лук за одно окрашивание. Обладательницам темных локонов это удастся только после осветления. Колористы рекомендуют проводить тонирование сразу же после осветления, поскольку это меньше навредит структуре волос. Тонирующим средством может быть крем-краска, пена и т. д. После процедуры нельзя мыть голову 2 дня. Тогда цвет лучше закрепится, останется дольше. Для моментального окрашивания существуют мелки. Приспособление для нанесения пигмента на прядки позволяет обрабатывать только выбранные локоны. Колор смывают после 1-2 процедур.
Уход за цветом после окрашивания
Розовый тон волос очень капризный и быстро смывается с волос. Чтобы минимизировать этот эффект помогут специальные шампуни, кондиционеры. Из подручных средств сохранить цвет помогает подкисленная вода - подойдет сок лимона или яблочный уксус.
Совет: особенность розового цвета в неравномерном вымывании. Часть локонов теряет насыщенность уже после нескольких процедур мытья. Ускоряет этот процесс использование утюжков, щипчиков, фена.