



Быстренько надул и послужил: В России показали мобильный полевой храм

На российском форуме “Армия-2023” показали мобильный полевой храм, “предназначенный для военного духовенства в зоне проведения СВО”, сообщил РИА Новости иерей Борис Гришин.



По его словам, “машина-военно-полевой храм” состоит из автомобиля и надувной палатки 4 на 4 метра, которая может вместить до взвода личного состава. Иерей отметил, что система модульная, а автомобиль может работать без палатки.



"Так священник может добраться до военных в “красной зоне”, – объяснил Гришин. “В машине есть холодильник, душ, умывальник, биотуалет, два спальных места. Второе место нужно для водителя-помощника священника, который среди прочего будет выполнять функцию охранника”.



“Развернул, быстренько надул, послужил, закрылся и уехал. Если с учетом два человека и все иконы развешать, до 10 минут можно ее развернуть, накачать. Складывать чуть побольше, минут 15”, – добавил иерей.



Священник подчеркнул, что машина – “экспериментальный образец. В зоне боевых действий она еще не была”.



В 2010-х годах Русская православная церковь активно продвигала вопрос о включении в штат вооружений и боевой техники ВДВ десантируемых храмов. Такие храмы состоят из двух частей – палатки со специальной небьющейся церковной утварью и прицепа с модулем жизнеобеспечения.

