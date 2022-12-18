



Были вместе почти 20 лет: певица Слава рассталась с партнером

Российская певица Слава рассталась со своим партнером, бизнесменом Анатолием Данилецким, с которым они жили в гражданском браке. Пара была вместе 18 лет, но не зарегистрировала отношения.



"Вот вам еще одна новость под Новый год. Я официально рассталась с Анатолием", - призналась певица.



Исполнительца, в то же время, не стала раскрывать причин расставания с гражданским супругом.



"Причины рассказывать не хочу, потому что было много чего хорошего, но в последние годы было много всего плохого. Вот. Так что я красивая, прекрасная, талантливая готова к новым отношениям. Буду счастлива познакомиться с сексуальным, красивым, богатым, ответственным, заботливым обязательно, чтоб вкусно пах, с симпатичным мужчиной. Вот так бывает", - рассказала Слава.