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"Была не готова": Анастасия Волочкова рассказала о тайной помолвке
14.12.2022 11:38 Ольга Белозерова

"Была не готова": Анастасия Волочкова рассказала о тайной помолвке

Известная балерина Анастасия Волочкова призналась, что тайно обручилась со своим возлюбленным, имя которого она скрывает.

О тайной помолвке звезда рассказала в Instagram, где опубликовала фото на фоне церкви. 

"А мы с любимым устроили вчера тайную помолвку. Вернее, это он придумал. Я вообще была не готова. Он забрал меня из салона, мы ехали домой, а я была в коротком платье. Вы не представляете, какой это Человек", - написала Волочкова. 

Ранее балерина заявила, что скоро у нее будет свадьба.
 

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