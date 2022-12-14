



"Была не готова": Анастасия Волочкова рассказала о тайной помолвке

Известная балерина Анастасия Волочкова призналась, что тайно обручилась со своим возлюбленным, имя которого она скрывает.



О тайной помолвке звезда рассказала в Instagram, где опубликовала фото на фоне церкви.



"А мы с любимым устроили вчера тайную помолвку. Вернее, это он придумал. Я вообще была не готова. Он забрал меня из салона, мы ехали домой, а я была в коротком платье. Вы не представляете, какой это Человек", - написала Волочкова.



Ранее балерина заявила, что скоро у нее будет свадьба.

