



"Был хаос": в самолет с голливудской звездой на борту ударила молния

В самолет со звездой Голливуда на борту Мэтью Макконахи попала молния, когда актер находился в нем со своей женой.



Супруга знаменитости Камила Алвес рассказала, что это произошло, когда они летели из Остина во Франкфурт.



"Во время полета наш самолет упал почти на 4000 футов, семь человек получили серьезные травмы и попали в больницу. Все летало по салону. Я уважаю частную жизнь окружающих, но не могу не сказать, что в самолете был настоящий хаос. Я говорю о рейсе авиакомпании Lufthansa, который вы видели сегодня в новостях. Мы были там. Слава Богу, все в безопасности", — поделилась модель.



В итоге, самолет, ставший жертвой природы, совершил экстренную посадку в аэропорту имени Даллеса в Вашингтоне."Должна сказать, что все в аэропорту Вашингтона, куда нам пришлось перенаправиться и провести ночь, были такими хорошими! Мы с Мэтью дошли до бара за одну минуту до закрытия. Выспались хорошо, сегодня садимся на новый рейс, и продолжаем наше путешествие", — рассказала она.