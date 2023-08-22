



Бык пробил рогом прямую кишку испанскому матадору во время корриды

В понедельник бык вонзил один из своих рогов в прямую кишку Алехандро Конкеро на соревнованиях в Прието-де-ла-Кал, пишет New York Post.



28-летний мужчина в течение нескольких секунд дразнил быка розово-желтой накидкой, прежде чем атакующий зверь дважды протаранил его — один раз подкинув воздух, а затем нанес удар на лежащему на земле матадору.



Другие бойцы бросились отвлечь животное. А матадор встает и хромает, проверяя свой пробитый зад.



Конкеро из Уэльвы, Андалусия, получил “порез в задней перианальной области, который рассекает прямую кишку через копчик и может затронуть внешний сфинктер ануса”, сообщил врач на ринге.



Избитый в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу имени Рей Хуана Карлоса де Мостолеса.