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Бузовой предложили пройти кастинг в спальне
13.12.2022 18:56 Аркадий Бочаровский

Бузовой предложили пройти кастинг в спальне


Певец Алексей Воробьев принял решение попробовать себя в роли режиссера и поставить новогодний мюзикл «Кричи во весь Voice».

На кастинг пришла Ольга Бузова, которой музыкант предложил «пройти в спальню», отвечая на ее вопрос, как получить главную роль. Этот момент телеведущая  выложила на своей странице в социальной сети.

Воробьев находился рядом с певицей во время того, как она переодевалась.

«Разве я не прошла кастинг. Что я должна сделать, чтобы пройти кастинг?», — спросила Воробьева бывшая телеведущая «Дома-2».

На этот вопрос музыкант решил пошутить, заявив, что «расскажет об этом в спальне».

В свою очередь, Бузова сделала новоиспеченному режиссеру комплимент, сказав, что он «красивый».

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