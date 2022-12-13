



Бузовой предложили пройти кастинг в спальне



Певец Алексей Воробьев принял решение попробовать себя в роли режиссера и поставить новогодний мюзикл «Кричи во весь Voice».



На кастинг пришла Ольга Бузова, которой музыкант предложил «пройти в спальню», отвечая на ее вопрос, как получить главную роль. Этот момент телеведущая выложила на своей странице в социальной сети.



Воробьев находился рядом с певицей во время того, как она переодевалась.



«Разве я не прошла кастинг. Что я должна сделать, чтобы пройти кастинг?», — спросила Воробьева бывшая телеведущая «Дома-2».



На этот вопрос музыкант решил пошутить, заявив, что «расскажет об этом в спальне».



В свою очередь, Бузова сделала новоиспеченному режиссеру комплимент, сказав, что он «красивый».