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Бузова лично познакомилась с Песковым: видео
28.12.2022 20:36 Алина Груднева

Бузова лично познакомилась с Песковым: видео

Российская певица Ольга Бузова лично познакомилась с пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым.

Соответствующее видео опубликовано в социальных сетях.

"Я рада с вами лично познакомиться, у вас потрясающая семья", — сказала Бузова во время встречи.

Сам Песков сделал Бузовой комплимент, назвав ее "чудесной". Он подчеркнул, что ему советовала познакомиться с певицей его супруга Наталья Навка.

"Мне Таня на самом деле говорила, что надо с вами познакомиться. Такая работяга, трудяга", – отметил Песков.

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