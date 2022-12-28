



Бузова лично познакомилась с Песковым: видео

Российская певица Ольга Бузова лично познакомилась с пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым.



Соответствующее видео опубликовано в социальных сетях.



"Я рада с вами лично познакомиться, у вас потрясающая семья", — сказала Бузова во время встречи.



Сам Песков сделал Бузовой комплимент, назвав ее "чудесной". Он подчеркнул, что ему советовала познакомиться с певицей его супруга Наталья Навка.



"Мне Таня на самом деле говорила, что надо с вами познакомиться. Такая работяга, трудяга", – отметил Песков.



