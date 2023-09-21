



Бутылки для воды Аквафор с фильтром – выбор активных людей

Грядут длинные праздники, а значит все любители пеших путешествий по нашей небольшой, но многообразной стране уже планируют свои походы. Самое важное место в списке необходимых в пешем походе вещей, наравне с головным убором и защитным кремом, занимает бутылка с водой! Однако, на природе часто нет доступа к качественной питьевой воде, максимум колонки с водой водопроводной. Поэтому предлагаем вашему вниманию бутылку, подходящую для использования с холодной водой или водой комнатной температуры, которая оснащена фильтром, способным превратить до 150 литров водопроводной воды в качественную питьевую воду.



Фильтр удаляет из водопроводной воды такие распространенные примеси как хлор, тяжелые металлы, токсины и аллергены, а также улучшает вкус и запах воды. Он содержит два основных и эффективных компонента: запатентованные волокна AQUALEN и угольные волокна. Угольные волокна обладают более высокой фильтрующей способностью чем угольные гранулы того же объема.



Аквафор обладает и другими преимуществами. Помимо избирательной фильтрации примесей, будучи гидрофильным материалом, он способствует оптимальному контакту капель воды с угольными волокнами, тем самым повышая качество и скорость фильтрации.



Прочная бутылка с приятной текстурой, широким удобным ремешком и крышку, предотвращающей протекание, обязательно придется по вкусу любителю долгих прогулок, пеших походов и спортивных пробежек на улице. Бутылка Аквафор станет вашим незаменимым помощником!



Объем бутылки - 0,5 литра, что позволяет набрать достаточное количество воды для питья на ходу. Тем более, что в любой момент можно добавить еще воды даже из-под крана, ведь она будет качественно отфильтрована.



Отдельного внимания заслуживает тот факт, что бутылка экологически чистая, при этом ее цена более чем атрактивна. Такое вложение прекрасно заменяет ежедневную покупку воды в одноразовых пластиковых бутылках.



Итак, напомним основные преимущества бутылки Аквафор:

Экологически чистая многоразовая бутылка со сменным фильтром для питья качественной воды в любое время и в любом месте, которую удобно и приятно держать.

Одного фильтра хватает на 300 бутылок по 0,5 литра (или на 150 литров), то есть, если среднестатистический человек выпивает не менее 2 литров воды в день, фильтр необходимо менять каждые два-три месяца.



Выбор очевиден!



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