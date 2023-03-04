



Бурятские шаманы обратились к духам для победы России впервые за 800 лет

В Бурятии, республике в составе РФ, шаманы впервые за 800 лет провели тайный обряд "Оживление знамени" в Тугнуйской долине, чтобы победить Украину. Последний раз так к духам обращались в 1177 году.



О проделанной работе потомственный шаман Олег Булатов рассказал Starhit. Он утверждает, что этот тайный обряд проводят только в самые темные времена для укрепления силы духа.



"Нужно было найти специальные камни, хворост и все это время молиться. Обряд шел не несколько часов, а три дня – на нем присутствовали потомки Чингисхана", – рассказал Булатов.



Так шаманы "установили связь с духами”, но “дело требует продолжения, которое пройдет в Ростове-на-Дону”. На втором этапе шаманы поселятся в трех юртах и снова будут призывать высшие силы. Последние должны помочь не только победить в войне, но и определить судьбу всего человечества.