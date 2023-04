Почему израильский McDonald's дороже

Бургер "Big Premium New York", который продается за 11,80 долларов (42 шекеля), занял первое место в списке самых дорогих товаров McDonald's на Ближнем Востоке и в Азии, и пятое место в мире в списке самых дорогих товаров McDonald's, пишет ynet.



Mickey D's имеет более 38 000 филиалов в более чем 100 странах и стала экономическим и антропологическим показателем международного статуса.

В новом исследовании под названием “Индекс цен McDonald's”, проведенном финансовой компанией CashNetUSA, Израиль занял первое место в списке самых дорогих продуктов McDonald's на Ближнем Востоке и в Азии и пятое место в мире в списке самых дорогих McDonald's из каждой страны.



Это основано на цене бургера Big Premium New York в Израиле, которая стоит 11,80 долларов (42 шекеля), за которой следует Южная Корея, где бургер Pepperoni Mega Pizza Burger продается за 7,41 доллара, что все еще более чем на четыре доллара дешевле, чем израильский Big Premium New York. На третьем месте Бахрейн, затем Саудовская Аравия, Катар, Сингапур, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Кувейт и Шри-Ланка.



В рейтинге Global Top 10 стран, где бургеры стоят дороже, оказались Франция, Лихтенштейн, Швейцария и Норвегия.



Франция берет колоссальные 15,70 долларов за бургер "Triple Cheddar and Double Beef" сырный гигант на 1336 калорий. Из этих десяти стран семь находятся в Европе, что делает этот регион самым дорогим McDonald's в мире.



Исследование показало, что если вы хотите найти самую дешевую еду из McDonald's, вам следует отправиться в Пакистан и Египет, где вы найдете Happy Meal по цене 1,91 и 2,12 доллара, а для тех, кто хочет в полной мере насладиться аутентичным американским вкусом, самые дешевые места, где можно купить Big Mac, находятся на юге Соединенных Штатов - 3,91 доллара в Миссисипи, 3,95 доллара в Арканзасе, и 3,99 доллара в Алабаме.



При заказе Big Premium New York в Израиле вы получите, по сути, 250-граммовую котлету с листьями салата, помидорами, красным луком и маринованными огурцами и соусом рояль. Хотя мы ничего не имеем ни против Нью-Йорка, ни против старомодного гамбургера, но трудно поверить в то, что этот посредственный бутерброд стоит 11,80 доллара.



Для сравнения, израильский бургер Big Premium New York в два раза дороже сингапурского бургера Double Samurai Beef, который готовится из японской говядины и подается с соусом терияки.