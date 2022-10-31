



Burger King в Дизенгоф-центре станет веганским

В течение целого месяца филиал ресторана Burger King в Дизенгоф-центре в Тель-Авиве будет подавать веганские бургеры.

Такое решение было принято после успеха веганского поп-апа.

В ресторане быстрого питания зафиксировали большой спрос на Veggie Whopper и другие альтернативы без мяса.

Как известно, Burger King сотрудничает с израильской пищевой компанией Meat. The End (MTE). По данным сети ресторанов, MTE пытается удовлетворить растущий спрос израильтян на веганские гамбургеры.