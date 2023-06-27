



Бунт Пригожина: США знали планы "Вагнера", Запад просил Украину не бомбить РФ

Во время бунта главы "Вагнера" Евгения Пригожина в РФ западные союзники связывались с украинскими дипломатами и политиками, и советовали Украине не наносить удары по наступательным военным объектам внутри России.



Об этом сообщает CNN со ссылкой на западного чиновника.



Уточняется, что с украинскими официальными лицами на разных уровнях проводили "разъяснительную работу", в ходе которой союзники предостерегали их от того, чтобы Киев не воспользовался хаосом для ударов внутри России. Западные чиновники опасались, что Украину могут обвинить в помощи предводителя "вагнеровцев" Пригожина.



"Опасения заключались в том, что Украина и Запад будут рассматриваться как помогающие Пригожину и угрожающие суверенитету России", - подчеркивает издание.



По словам источника, в послании просили "не раскачивать лодку". Послание было передано на уровне министров иностранных дел, депутатов и через послов. Союзники также предостерегали украинцев от провоцирования ситуации.



"Послание было не раскачивать здесь лодку, это внутреннее дело России. Союзники предупреждали украинцев не провоцировать ситуацию. Используйте возможности на территории Украины, но не втягивайтесь во внутренние дела и не наносите удары по наступательным военным объектам внутри России", - подчеркнул чиновник.



Кроме того, сотрудники американской разведки смогли собрать чрезвычайно подробную и точную картину планов главаря ЧВК "Вагнера", включая маршруты передвижения и ключевые базы, подчеркивает CNN.



По данным источников спецслужб, разведданные были настолько тщательно засекречены, что ими делились только с избранными союзниками, к примеру, с высокопоставленными британскими чиновниками.



Засекреченные разведывательные данные в США были доведены до сведения только самых высокопоставленных чиновников администрации, а также членов "Банды восьми" в Конгрессе, которые имеют доступ к наиболее секретным вопросам разведки.



Секретность была причиной того, что некоторые высокопоставленные европейские чиновники и даже высокопоставленные чиновники в правительстве США были застигнуты врасплох попыткой бунта Пригожина.



Некоторые официальные лица НАТО выразили разочарование тем, что разведданные не были переданы им. По данным американской разведки, это могло привести к компрометации чрезвычайно секретных источников и методов.



По словам чиновников, украинским официальным лицам также не сообщили заранее об этих разведданных, в первую очередь из-за опасений, что разговоры между американскими и украинскими официальными лицами могут быть перехвачены противником.



Как сообщал Mignews, бизнес-джет Пригожина прилетел в Беларусь.

