



Бум социальных сетей в Казахстане по игре Balloon

Социальные сети Казахстана охватила настоящая баллуномания! Игра Balloon буквально взорвала казахстанский сегмент интернета и стала тотальным трендом последних недель.



Правила незамысловатые, суть игры Balloon проста: нужно надувать виртуальный шарик насосом, чем больше раздуваешь — тем больше денег можно выиграть. Но если шарик лопнет раньше времени - прощай выигрыш!



В социальных сетях повсеместно появляются посты и сторис, где пользователи делятся скриншотами своих рекордов и выигрышей, хвастаются умением дуть до «синевы в лице».



Особенно активно играют люди от 25 до 35 лет. По их словам, Balloon - это «адреналиново и что-то новенькое». Психологи, однако, не одобряют этот тренд — такая игра может вызывать привыкание и игровую зависимость. И действительно, в демо-режиме играть можно совершенно бесплатно. А вот режим с реальными ставками от 20 до 50000 тенге уже вызывает опасения специалистов.



Как бы там ни было, но факт остается фактом - Казахстан покорен очередным виральным трендом по имени Balloon. И в ближайшее время эта баллуномания вряд ли спадет. Так что, если вы тоже надуваете шарики, то воспринимайте это как развлечение после тяжелых будний, а не способ заработка!