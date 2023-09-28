



Буйные танцы Бритни Спирс с ножами перепугали соседей: вызвали полицию

Соседей перепугал буйный танец поп-певицы Бритни Спирс с ножами, из-за чего к ней отправили полицию.



Об этом сообщает таблоид TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.



Офицеры прибыли к ней домой, чтобы убедиться в безопасности ли она, после многочисленных звонков от соседей, которые были обеспокоены ее поведением. Копы наткнулись на охрану певицы, которая заверила их, что с Бритни все в порядке. Правоохранители после этого развернулись и ушли.



В тот же день адвокат знаменитости позвонил им, чтобы узнать о цели визита. Полицейские заверили, что приехали, поскольку поступил звонок от человека, который лично знает Спирс.



Соседи были встревожены после того, как Бритни опубликовала видео с сумасшедшими танцами с ножами. Певица утверждала, что те были фальшивыми, однако своими словами никого не убедила. Более того, фанаты заметили во время танцев певицы, что у нее порезано бедро.

