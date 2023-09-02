



Будут ли евреи продолжать массово бежать из России?

Вторжение России в Украину в феврале 2022 года спровоцировало волну еврейской эмиграции из обеих стран, многие из которых переехали в Израиль. Более 43 000 евреев из России и более 15 000 из Украины репатриировались в 2022 году, что составило почти 80% общей иммиграции Израиля в этом году.



По данным квазиправительственного Еврейского агентства, за последние 17 месяцев в Израиль переехали 64 633 россиянина. Если эта тенденция сохранится, более половины еврейского населения России покинет страну через семь лет, согласно отчету, опубликованному на прошлой неделе лондонским Институтом исследований еврейской политики. По оценкам института, в России проживает около 145 000 евреев и такое же количество тех, у кого хотя бы один родитель-еврей.



Однако, Татьяна Львова, заместитель директора Еврейского благотворительного и общественного центра “Ева” в Санкт-Петербурге, утверждает, что большинство из 2000 еврейских бенефициаров ее центра – пожилые люди и “не заинтересованы в выезде”. По ее словам, война в Украине до сих пор не вызвала угроз для еврейской общины.



“Год назад мы были обеспокоены тем, что это может произойти, но этого не случилось”, – говорит Львова. “Я не вижу роста антисемитизма в своем окружении. Российское государство не поддерживает антисемитизм, и мы надеемся, что так и останется”.



На самом деле, по словам Львовой, “Россия была одной из наименее антисемитских стран за последнее десятилетие, хотя антиеврейские настроения выросли в США и Франции, в России это “не модно”.



Говард Флауер, директор отдела еврейской иммиграции в Израиль Международного христианского посольства в Иерусалиме, ожидает, что в этом году “число прибывших со всех концов бывшего Советского Союза может увеличиться”.



“Еврейская репатриация из России и бывших советских республик сейчас довольно высока из-за неопределенности”, – утверждает он.



Автор доклада Института исследований еврейской политики, демограф Дэниел Стаецкий, назвал 2022 год “переломным” для российских и украинских евреев.



“Если миграция из этих стран продолжится в течение семи лет на уровне, наблюдавшемся в 2022 и начале 2023 года, от 80% до 90% еврейского населения Украины в 2021 году и от 50% до 60% еврейского населения России в 2021 году эмигрируют”, – предупреждает он. “В середине 2023 года масштабы еврейской миграции из России и Украины показывают зловещие признаки крупного, возможно, катастрофического политического кризиса в Европе”.

